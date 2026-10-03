Dursun Özbek'ten liglerin ertelenmesine ilişkin flaş açıklama!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kurucu başkan Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun zorlu geçtiğini ancak 5. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Özbek, Avrupa'daki hedeflerinin de geçen seneki başarının üzerine çıkmak olduğunu ifade etti. Milli takımın aldığı sonuçların kendilerini üzdüğünü ve TFF'nin tavrını beklediklerini dile getiren Özbek, cuma günü Kasımpaşa maçıyla başlayacak ve ardından Barcelona mücadelesiyle devam edecek zorlu döneme hazır olduklarını vurguladı.

MHK VE TFF KRİZİNE SERT TEPKİ

Açıklamalarında Türk futbolundaki hakem ve federasyon krizine geniş yer veren Dursun Özbek, zamanında değişim olsaydı bugün kimsenin istemediği bir kaosa uyanılmayacağını söyledi. Ligin başlamasına az bir süre kala ortada MHK olmadığını, başkanın ve hakemlerin tutuklandığını belirten Özbek, bu durumu çok önceden gördüklerini ve defalarca dile getirdiklerini hatırlattı. TFF'deki sessizliğin kaosu daha da büyüttüğünü ve olayların köpürdüğünü ifade eden Galatasaray Başkanı, ifadelerin deşifre olmasıyla kimsenin hoşuna gitmeyecek durumların ortaya çıktığını kaydetti.

"Liglere milli takım arası verildi. Milli takımın aldığı sonuçlar bizi üzdü. Konuyla ilgili TFF'nin nasıl bir tavır alacağını beklemekteyiz. Alınan sonuçlar, beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçta çok iyi sonuçlar alırız. Cuma günü Kasımpaşa maçı ile ligler başlıyor. Ondan sonra Barcelona maçı var. Zorlu bir döneme giriyoruz. Ama Galatasaray, bu zorlu dönemlerin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Yine öyle olacağını düşünüyorum."

LİGE ARA VERİLECEKSE ELE ALINMALI

Basın mensuplarının erteleme bekleyip beklemediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Özbek, bunun TFF'nin alacağı bir karar olduğunu belirtti. Önemli derbilerde görev yapan hakemlerin ve MHK başkanının tutuklandığına dikkat çeken Özbek, lige ara verilecekse verilebileceğini ancak konunun tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere kökten ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

"MHK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF'ye çağrıda bulunduk devamlı. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok! Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmış. Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim, arkadaşlarım çıktı söyledi, kulüpten açıklama yaptık ama kimsenin umuruna gelmedi. Şimdi TFF'de sessizlik hakim! Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olurken, bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunun ortaya çıkması lazım.

LİGLER ERTELENECEK Mİ?

Dursun Özbek, "Bu TFF'nin alacağı bir karar ama demin ifade ettim, cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu! Önemli hakemlerden, MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem tutuklanmış, ifadeleri deşifre oldukça, ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil! Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok." ifadelerini kullandı.