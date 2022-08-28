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100 dağcı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ağrı Dağı’nın zirvesinde kutlayacak

28.08.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar: - "30 Ağustos’ta zirveye ulaşarak orada Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı’mızı okuyacağız"

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) koordinesinde bir araya gelen 100 kişilik dağcı grubu, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına başladı.

TDF tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı’na tırmanış programı düzenlendi. 30’u yabancı 100 kişilik dağcı grubu Doğubayazıt ilçesinden minibüslerle Çevirme mezrasına geldi.

Burada hazırlıklarını tamamlayan dağcı grubu, daha sonra 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp alanına ulaşmak için yürüyüşe başladı.

TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı’nın dünyanın her tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Ağrı Dağı’nın çok özel olduğunu belirten Başar, şunları kaydetti:

"Toplam 100 dağcıyla Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmayı hedefliyoruz. 30 Ağustos’ta zirveye ulaşarak orada Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı’mızı okuyacağız. Ağrı Dağı, dağcılık anlamında her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Dağcılarımız ve sporcularımızın bu dağa ilgisi artarak devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:25
Öğle
12:14
İkindi
15:56
Akşam
18:54
Yatsı
20:17
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

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