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Son dakika | 100. Gazi Koşusu'nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan

100. Gazi Koşusu'nun gerçekleştiği İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda bayram havası esiyor. Yarışseverlerin koşuya yoğun ilgi gösterirken tribünler tıklım tıklım doldu. Koşuyu kazanan ise "Bay Nalçakan" isimli safkan oldu.

Son dakika | 100. Gazi Koşusu'nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu’nun startı bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15 sularında verildi. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşu öncesinde hipodrom, ailelerin ve yarışseverlerin yoğun katılımıyla hareketli anlara sahne oldu.

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 1

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

İstanbul Veliefendi Hipodromu’na gelen vatandaşlar, yarış saatini beklerken çim alanlarda vakit geçirdi. Tribünlerdeki yoğunluk dikkat çekerken, hipodrom genelinde oldukça kalabalık bir atmosfer oluştu.

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 2

DÖRT BİR YANDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Katılımın yüksek olduğu Veliefendi Hipodromu’nda bayramı andıran görüntüler oluşurken, yarış öncesindeki coşku hipodromun her noktasına yayıldı.

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 3

SON DAKİKA | GAZİ KOŞUSU'NUN KAZANANI BELLİ OLDU

Yarışa start verilmesinin ardından nefes kesen anlar yaşandı. Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti.

İşte yarıştan görüntüler:

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 4

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 5

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 6

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 7

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 8

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 9

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 10

YARIŞSEVERLER HEYECANLA BEKLEDİ

Yarış öncesinde, her yıl Gazi Koşusu’nu heyecanla beklediklerini belirten bir yarışsever, 100. Gazi Koşusu’nun çok anlamlı olduğunu söyledi.

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 11

Bir başka vatandaş ise hipodromdaki yoğunluğa dikkat çekerek, önde gelen spor branşlarına nazaran Türk milletinin Gazi Koşusu’na her zaman sahip çıktığını dile getirdi.

13 yaşında olan İbrahim ve İsmail kardeşler de babasıyla birlikte yarışı takip etmek için alana geldi. İkiz kardeşlerden İbrahim, ilerde at sahibi olmak istediğini belirterek, "Gazi Koşusu’nun 100. yılı. 10 yıl sonra 110. Gazi Koşusu’nda 23 yaşında olacağım ve benim atım kazanacak. Atımın adı da ’ikizler’ olacak" dedi.

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 12

Son dakika | 100. Gazi Koşusu nda nefes kesen yarış! Hipodromda bayram havası: Şampiyon Bay Nalçakan 13
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hipodrom Gazi Koşusu
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