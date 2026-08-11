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Ebru Gündeş'i görenler Demet Özdemir sandı! 10 milyon TL değil 1 milyon 400 bin harcamış

Ebru Gündeş 6 ay önce yarım lifting yaptırarak adeta bambaşka birine dönüştü. Son pozlarıyla Demet Özdemir'e benzetilen Gündeş meğerse bu işlem için 10 bin TL ödememiş...

Ebru Gündeş'i görenler Demet Özdemir sandı! 10 milyon TL değil 1 milyon 400 bin harcamış

Geçtiğimiz aylarda ‘yarım yüz gerdirme ameliyatı’ yaptırdığını açıklayan Ebru Gündeş, son halini sosyal medyada paylaşmaya doymuyor. Son olarak yeni pozlarına sosyal medyasında yer veren Ebru Gündeş'i görenler tanıyamadı.

Ebru Gündeş i görenler Demet Özdemir sandı! 10 milyon TL değil 1 milyon 400 bin harcamış 1

Ebru Gündeş'in son hali Demet Özdemir'e benzetildi. Elele'de Müge Dağıstanlı'nın yazısında ise ilginç bir iddia dikkat çekti.

Ebru Gündeş i görenler Demet Özdemir sandı! 10 milyon TL değil 1 milyon 400 bin harcamış 2

Ebru Gündeş'in ameliyata 10 milyon TL harcadığı konuşuluyordu. Ancak şarkıcının bu estetik ameliyat için ödediği paranın gerçekte başka olduğu ortaya çıktı.

Ebru Gündeş i görenler Demet Özdemir sandı! 10 milyon TL değil 1 milyon 400 bin harcamış 3

İddiaya göre Gündeş; yarım yüz gerdirme ameliyatı için 1 milyon 400 bin TL ödemiş...

Gündeş işlemden bir süre sonra konsere çıkmış ve “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” sözleriyle operasyonunu esprili bir şekilde anlatmıştı.

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Ebru Gündeş
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