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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Olimpik Lyon oldu. Fransa temsilcisi, rakibini 3 golle geçerek play-off'a kaldı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin play-turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu.

3-0 MAĞLUP ETTİLER

Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı. Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı. Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu 1

İLK MAÇ 18 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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fenerbahçe
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