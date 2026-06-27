100. Gazi Koşusu Resepsiyonu’nda görkemli kutlama

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğindeki gece Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti. Başkan Adalı’nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra yönetim kuruluyla birlikte geleneksel Gazi Koşusu pastası kesildi.

Gecede Hakan Altun ve Sibel Can sahne alırken, Hüsnü Şenlendirici konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Resepsiyonun en dikkat çeken anlarından biri ise kulüp tarafından 100. Gazi Koşusu’na özel hazırlanan drone gösterisi oldu. Çırağan Palace Kempinski üzerinde gerçekleştirilen gösteride, 2 binin üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetini, Gazi Koşusu Kupası’nı, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı.

100. GAZİ KOŞUSU BAYRAĞI FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDE DALGALANDI

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu’nun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan dev bayrak, İstanbul’un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı. Koşunun tarihi önemini ve bu anlamlı yılın heyecanını İstanbul Boğazı’nın iki yakasında buluşturdu.