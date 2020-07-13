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100 gönüllü ile Ayvalık’ta çevre temizliği

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Yaz sezonunda nüfusu yedi yüz binlere dayanan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gönüllü gençlerin de katılımıyla kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Yaz sezonunda nüfusu yedi yüz binlere dayanan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gönüllü gençlerin de katılımıyla kıyı temizliği gerçekleştirildi. 1 ton kadar çöp toplayan çevre gönüllülerine Başkan Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ile birlikte eşlik etti. Çevreye duyarlı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği temizlik kampanyası Cunda’nın Pateriça Yedikuyular bölgesinde başlatıldı.
Yaz aylarında insan yoğunluğunun arttığını, ellerindeki olanaklar çerçevesinde temizlik konusunda titiz davrandıklarını belirten Başkan Ergin, “Özellikle kıyılarımızın, plajlarımızın temiz tutulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çevreye duyarlı sivil toplum örgütleri ile temizlik kampanyaları düzenliyoruz. Ayvalık’ta yaşayan veya tatil yapan, denizinden, kumundan, güneşinden ve doğal güzelliklerinden yararlanan yerli yabancı doğaseverleri bu temizlik kampanyalarına katılmaya davet ediyorum. Çünkü daha temiz bir Ayvalık mümkün” dedi.
Belediye olarak çevre temizliğine çok büyük önem verdiklerini ve bu konuda çok titiz davrandıklarını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Hedefimiz evimiz kadar temiz bir Ayvalık’ta yaşamak” dedi. Özellikle yaz sezonunda yoğun bir nüfus artışı yaşandığını, eldeki olanaklar ile kenti temiz tutmak için gece gündüz hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Ergin verilen emeklerin karşılığını pırıl pırıl bir kentte yaşayarak aldıklarını söyledi.
A kalitede plajlara ve koylara sahip olduklarını, doğanın Ayvalık’a güzellikler sunarak çok cömert davrandığını belirten Başkan Ergin, “Biz de belediye olarak bize sunulan bu doğal güzelliklere sahip çıkıyoruz, karşılığında plajlarımızda mavi bayrak sayımızı on ikiye çıkardık” diye konuştu. Herkese, her kesime örnek olacak temizlik kampanyalarını duyarlı vatandaşlar ile birlikte sürdürmeye kararlı olduklarının altını çizen Ergin “Geçtiğimiz günlerde çevreye duyarlı sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik, “Neler yapabiliriz?” diye konuştuk. Toplantıda aldığımız kararlar doğrultusunda temizlik kampanyasının ilkini Cunda’da başlatmayı uygun bulduk. Bundan böyle belirli bir takvim doğrultusunda kent genelinde, Altınova’dan Küçükköy’e kadar temizlik kampanyalarımızı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ancak artık çöpü yere atmamak yetmez atanları da uyarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ayvalık’ta yaşayanların birlikte hareket etmesiyle kentimiz daha temiz kalır.”dedi.

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