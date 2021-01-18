YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 100 kişilik ekip 24 saat kar nöbeti tutacak

100 kişilik ekip 24 saat kar nöbeti tutacak

18.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de etkili olan kar yağışının ardından yolların kapanması için ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü.

Denizli’de etkili olan kar yağışının ardından yolların kapanması için ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü. Merkezefendi Belediyesine bağlı yaklaşık 100 kişilik ekip 24 saat boyunca çalışmalara devam edecek.
Denizli’de sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek rakıma sahip mahallelerinde daha fazla etkili olan kar yağışına karşı Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaklaşık 100 kişilik ekip ile amansız mücadeleye başladı. 24 saat boyun sürecek olan çalışmalar kapsamında Başkarcı, Hallaçlar, Yenişehir, 1200 Evler, Gerzele, Altındere, Yeşilyayla, Hisar, Kadılar, Barutçular, Şemikler, Gültepe ve Çakmak Mahallelerindeki çalışmalarda beko loder, kar küreme, tuzlama araçları ve greyder yardımıyla kapanan yollarda vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar aralıksız sürüyor.

“Ekiplerimiz her zaman teyakkuzda olacak”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin teyakkuzda olduğunu ifade eden Başkan Doğan, “Etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek rakımlı mahallelerimizde yolların kapanmaması ve buzlanmaması için ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kesilmemesi, ulaşımın sağlanması ve hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi adına çalışıyoruz. Çalışmalarımız 24 saat boyunca devam edecek. Yolların ve havanın durumuna göre de ekiplerimiz her zaman teyakkuzda olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:10
Öğle
13:19
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Denizli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

FETÖ firari polisten kaçamadı

FETÖ firari polisten kaçamadı

Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 15 bin TL ceza kesildi

Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 15 bin TL ceza kesildi

Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza

104 amatör kulübe 600 binlik can suyu

104 amatör kulübe 600 binlik can suyu

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de gözaltına alınan 35 uyuşturucu tacirinden 15’i tutuklandı

Denizli’de gözaltına alınan 35 uyuşturucu tacirinden 15’i tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.