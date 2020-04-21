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100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yılda ortalama bin 100 ton vişne üretilen Gaipler köyünde, muhtarlık tarafından vişne alım satım merkezi yapıldığı bildirildi.Şaphane ilçe merkezine 10 klilometre mesafede olan ve 300 nüfuslu Gaipler köyü, ürettiği vişne oranıyla bölgede nüfus oranına göre en çok vişne üretip satan köy olarak biliniyor.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yılda ortalama bin 100 ton vişne üretilen Gaipler köyünde, muhtarlık tarafından vişne alım satım merkezi yapıldığı bildirildi.
Şaphane ilçe merkezine 10 klilometre mesafede olan ve 300 nüfuslu Gaipler köyü, ürettiği vişne oranıyla bölgede nüfus oranına göre en çok vişne üretip satan köy olarak biliniyor. Hasat döneminde bir ay boyunca günlük 150 işçinin çalıştığı köyde, buyıl rekor düzeyde vişne hasatı beklendiği bildirildi.
Gaipler Köy Muhtarı Gökhan Erdoğan, yaptığı açıklamada, ’’Eski vişne alım merkezi köyün vitrini, terası sayılabilecek ve ana yol üzerindeydi. Kokusundan ve zemine bıraktığı yapışkandan dolayı kötü bir görüntü bırakıyordu. Bunu önlemek için çalışma yapmaya karar verdik köyü kokusuyla rahatsız etmiyecek yeni alana vişne alım merkezi yaptık. Yıllık bin 100 ton gibi üretim yapan gaipler köyümüz buyıl bereketli bir sezon bekliyor. İnşallah muhtarlığımızın kendi imkanları ile yaptığı bu merkezde günlük 2 kmyon ürün göndermeyi hedefliyoruz. Haziran ayında başlayacak olan sürece şimdiden hazırız. Tüm vatandaşlarımıza bereketli bir hasat dönemi dilerim’’ dedi.

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