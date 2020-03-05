100 yaş evi üyelerinden doğaya 230 fidan

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde etkinlikler devam ediyor.

2017 yılında meydana gelen yangında büyük bir alanın kül olduğu Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) eğitim gören gönüllü öğrenciler ağaç dikme etkinliğinde bir araya geldi. Üyeler ve gönüllü öğrencilerle birlikte 110 kişinin katıldığı ağaçlandırma etkinliğinde 230 fidan toprakla buluştu.

Gönüllü öğrencilerin açtığı çukurlara 100 Yaş Evi üyeleri tarafından Büyükşehir Belediyesinin armağan ettiği fıstık çamı fidanlarını dikildi. Toplumun bütün kesiminin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve özellikle son yıllarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasına konusunda çaba gösteren üyeler ve gönüllü öğrenciler fidan dikimi sırasında üyeler ve gönüllü öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

