Sidiki Cherif'ten rüya gibi performans! Premier Lig'de hesabı açtı

İngiltere Premier Lig'de Coventry City forması giyen Sidiki Cherif, Newcastle United karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde elden çıkardığı genç futbolcu, mücadelede hem penaltı kazandırdı hem de ağları havalandırdı.

İLK 11'DEKİ İLK MAÇINDA DAMGA VURDU

Coventry City formasıyla Premier Lig'de ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sidiki Cherif, Newcastle United karşısında etkili bir oyun ortaya koydu.

Genç futbolcu, takımının ilk golünde penaltıyı kazandıran isim oldu. Performansını bununla da sınırlamayan Cherif, karşılaşmanın 48. dakikasında attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ OYUNCUSUNDAN PREMIER LİG'DE İLK GOL

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Coventry City'ye sattığı Sidiki Cherif, Newcastle United karşısında kaydettiği golle Premier Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

İlk 11'deki ilk Premier Lig maçında hem penaltı kazandırıp hem de gol atan Cherif, Coventry City'nin Newcastle karşısındaki üstünlüğünde önemli rol oynadı.