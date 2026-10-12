Yeşilçam efsanesi Salih Güney'in Çeşme'deki evi gündem oldu! Marina manzarası mest etti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Salih Güney, bu kez oyunculuğuyla değil, özel yaşamıyla gündeme geldi.

Her şeyi geride bırak Çeşme'yer yerleşen usta oyuncu, Pazar Gezmesi programına evinin kapılarını açtı. Doğayla iç içe yaşamı ve evinin büyüleyici manzarasıyla dikkat çeken Güney’in yaşam alanı tam not aldı.

Salih Güney’in Çeşme’deki evi, sade dekorasyonu ve geniş, ferah yaşam alanlarıyla dikkat çekti.

Beyaz koltukların ahşap detaylarla buluştuğu evde, kitaplarla dolu raflar ve farklı köşelere yerleştirilen büyük saksı bitkileri sıcak bir atmosfer oluşturdu.

Evin pencerelerinden görünen deniz ve marina manzarası ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Salih Güney'in balkonun tam önüne yapılan inşaat ise marina manzarasını biraz gölgelemiş.

Salih Güney'in evine sosyal medyada; 'Burada ömür uzar', 'Manzarası harika', 'İnşaat işi bozmuş' gibi yorumlar yapıldı.