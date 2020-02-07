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100 Yaş Evi üyelerinden minik öğrenciler için örnek davranış

MUĞLA HABERLERİ  | 07.02.2020 23:41 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif amacıyla katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde ‘Kuşaklararası Örgü Atölyesi’ projesi kapsamında üyeler tarafından örülen atkı, bere ve kazaklar kırsal mahallelerde eğitim gören minik öğrencilere dağıtılıyor.İlk etapta 100 Yaş Evi üyeleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencilerinin de katılımıyla örülen atkı, bere ve kazaklar Yatağan ilçesinin Turgut Mahallesi’nde eğitim gören 68 minik öğrenciye dağıtıldı.Turgut Mahallesi’nde bulunan Osman Hamdi Bey Konağı’nda gerçekleştirilen dağıtım programına minik öğrencilere yaptıkları atkı, bere ve kazakları dağıtan 100 Yaş Evi üyeleri ve MSKÜ eğitim gören öğrenciler çocuklarla keyifli zaman geçirdiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif amacıyla katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde ‘Kuşaklararası Örgü Atölyesi’ projesi kapsamında üyeler tarafından örülen atkı, bere ve kazaklar kırsal mahallelerde eğitim gören minik öğrencilere dağıtılıyor.
İlk etapta 100 Yaş Evi üyeleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencilerinin de katılımıyla örülen atkı, bere ve kazaklar Yatağan ilçesinin Turgut Mahallesi’nde eğitim gören 68 minik öğrenciye dağıtıldı.
Turgut Mahallesi’nde bulunan Osman Hamdi Bey Konağı’nda gerçekleştirilen dağıtım programına minik öğrencilere yaptıkları atkı, bere ve kazakları dağıtan 100 Yaş Evi üyeleri ve MSKÜ eğitim gören öğrenciler çocuklarla keyifli zaman geçirdiler. Ayrıca minik öğrencilere atkı ve berelerin yanı sıra birçok farklı hediye de verildi.
Kış boyunca devam etmesi planlanan ‘Kuşaklararası Örgü Atölyesi’ projesi kapsamında 100 Yaş Evi üyelerinin ördüğü atkı, bere ve kazaklar, il genelindeki kırsal mahallelerde eğitim gören minik öğrencileri ısıtmaya devam edecek.

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