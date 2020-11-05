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100 yaşındaki Hava ninenin çipli kimlik başvurusu evinde alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da sağlık sorunları nedeniyle yeni çipli kimlik kartı başvurusu yapamaya gidemeyen 100 yaşındaki Hava Yürümez’i evinde ziyaret edilerek başvurusu alındı ve geçici kimlik belgesi teslim edildi.Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü Beldesi’nde yaşayan 100 yaşındaki Hava Yürümez’i ilçe Kaymakmı Osman Bilici ve eşi Filiz Bilici ziyaret etti.

100 yaşındaki Hava ninenin çipli kimlik başvurusu evinde alındı

Afyonkarahisar’da sağlık sorunları nedeniyle yeni çipli kimlik kartı başvurusu yapamaya gidemeyen 100 yaşındaki Hava Yürümez’i evinde ziyaret edilerek başvurusu alındı ve geçici kimlik belgesi teslim edildi.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü Beldesi’nde yaşayan 100 yaşındaki Hava Yürümez’i ilçe Kaymakmı Osman Bilici ve eşi Filiz Bilici ziyaret etti. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin’in de bulundu. Kaymakam Bilici, Hava Yürümez’e sağlıklı bir ömür geçirmesi dileğinde bulunarak şöyle konuştu:
“Sizler bizim yaşayan değerlerimizsiniz. Gençlere hayat tecrübesi aktaran, her zaman saygı ve sevgiyi hak eden yaşlılarımızın değerini iyi bilmeliyiz. Onları bu dönemde elimizden geldiğince çok ziyaret etmeli, bir gün kendimizin de aynı ilgiye ihtiyacı olacağını unutmamalıyız. Onların hayır duasını almak çok önemli.”
Kaymakam Bilici’nin konuşmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne gidemeyen Hava Yürümez’in çipli kimlik kartı başvurusu alınarak geçici kimlik belgesi teslim edildi.

100 yaşındaki Hava ninenin çipli kimlik başvurusu evinde alındı

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