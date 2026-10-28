Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze'si İpek Erdem yeni imajıyla şaşırttı

Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem şimdilerde ekrana dönmeye hazırlanıyor.



İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Bir süre Fransa'da oyunculuk eğitimi alan ünlü isim Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’in başrollerini paylaşacağı Hamal dizisiyle anlaşmaya vardı. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Erdem sarı saçlarından vazgeçti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, İpek Erdem, yeni projesi için 10 yıl aradan sonra imajını değiştirdi.