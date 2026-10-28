MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze'si İpek Erdem yeni imajıyla şaşırttı

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem yıllar sonra ekrana dönüyor. İpek Erdem, yıllar sonra yeni imajıyla kameralar karşısına çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze'si İpek Erdem yeni imajıyla şaşırttı

Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem şimdilerde ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze si İpek Erdem yeni imajıyla şaşırttı 1

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Bir süre Fransa'da oyunculuk eğitimi alan ünlü isim Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’in başrollerini paylaşacağı Hamal dizisiyle anlaşmaya vardı. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Erdem sarı saçlarından vazgeçti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, İpek Erdem, yeni projesi için 10 yıl aradan sonra imajını değiştirdi.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze si İpek Erdem yeni imajıyla şaşırttı 2

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze si İpek Erdem yeni imajıyla şaşırttı 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan imaj değiştirdi!Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan imaj değiştirdi!
Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzına beğeni yağdıSerenay Sarıkaya'nın Paris tarzına beğeni yağdı

Anahtar Kelimeler:
hayat bilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.