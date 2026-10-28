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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı sürüyor! Julian Nagelsmann iddiası

Galatasaray mağlubiyetinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertli ekipte adaylar arasına, daha önce Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Julian Nagelsmann da girdi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı sürüyor! Julian Nagelsmann iddiası

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör belirleme çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısının ardından adayların kesinlik kazanacağı ve görüşmelere başlanacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe de yeni teknik direktör arayışı sürüyor! Julian Nagelsmann iddiası 1

NAGELSMANN DA LİSTEDE

TRT Spor muhabiri Doruk Tecimer'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin planında 3 isim var. Tecimer, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Fenerbahçe’de yabancı teknik direktör olarak gündeme gelen en son isim Julian Nagelsmann oldu. Yönetim kurulu toplantısının ardından nihai adaylar belirlenecek ve somut adımlar atılacak. Masada yerli adaylar da var. Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman, yöneticiler arasında istişare ediliyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe de yeni teknik direktör arayışı sürüyor! Julian Nagelsmann iddiası 2

BAYERN MUNIH VE ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRMIŞTI

39 yaşındaki Nagelsmann'ın isminin Fenerbahçe ile anılması Alman basınında da konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe de yeni teknik direktör arayışı sürüyor! Julian Nagelsmann iddiası 3

2021-2023 yıllarında Bayern Münih'i çalıştıran Nagelsmann, Bavyera ekibi ile 84 maçta 60 galibiyet 14 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı, 2.31'lik puan ortalaması ile dikkat çekti. Nagelsmann, 2023 ve 2026 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı. Nagelsmann 37 milli maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı.

MONTELLA İDDİASI

Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre ise sarı-lacivertli yönetimin A Planı olarak İtalyan teknik adama odaklandığı ve adaylar arasında en güçlü seçeneğin Montella olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe de yeni teknik direktör arayışı sürüyor! Julian Nagelsmann iddiası 4

KULÜPTEN DIRK KUYT AÇIKLAMASI

Fenerbahçe kulübünden yapılan resmi bilgilendirmede, "İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. Sarı-lacivertli camiaya futbolculuk döneminde yaşadığı başarılar ve hırsıyla büyük iz bırakan Hollandalı futbol adamı, yeni teknik direktör açıklanana kadar takımın başında yer alacak.

Fenerbahçe de yeni teknik direktör arayışı sürüyor! Julian Nagelsmann iddiası 5

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Anahtar Kelimeler:
Julian Nagelsmann fenerbahçe
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