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100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu yarın Sivas'tan başlayacak

31.07.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu yarın yapılacak Sivas-Amasya etabıyla başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenecek tur, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden saat 09.00'da start alacak.

16 takımdan 100 bisikletçinin katılacağı organizasyon, 5 gün sürecek.

Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya pedal çevirecek bisikletçiler, yarışı 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara'da TBMM Başkanlığına teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, tur için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "100. Yıl Bisiklet Turu'nda start, bitiş ve geçiş güzergahlarına tüm halkımızı ellerinde Türk bayraklarıyla davet ediyoruz. Bu coşkuyu birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

ETAPLAR VE TURA KATILACAK TAKIMLAR İSE ŞÖYLE:

ETAP:

1 Ağustos: Sivas-Amasya (208,8 kilometre)

2 Ağustos: Amasya-Havza (89,4 kilometre)

3 Ağustos: Havza-Samsun (135,4 kilometre)

4 Ağustos: Samsun-Çorum (176,1 kilometre)

5 Ağustos: Çankırı-Ankara (175,4 kilometre)

TAKIM LİSTESİ:

UCI kıta takımları: Spor Toto (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Beykoz Belediyespor (Türkiye), Irak Project (Irak), DFT CCN Mesh Shahr (Irak), MES Sungun Azad (Irak), Suez Canal Discovery (Mısır), Vino Sko (Kazakistan), Almatı Astana Motors (Kazakistan).

Milli takımlar: Özbekistan, Irak

Kulüp takımları: Arvich Shargh Mazandaran (Irak), Karya Bisiklet Takımı (Türkiye), Velo Bursa Bisiklet Takımı (Türkiye), Ankuva Bisiklet Takımı (Türkiye), CT Vassil Levski (Bulgaristan).

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