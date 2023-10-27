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100. Yıl Cumhuriyet Treni Çankırı'ya geldi

27.10.2023 15:32 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "100. Yıl Cumhuriyet Treni", Çankırı'ya ulaştı.

Çankırı Valiliği koordinesinde TCDD'ye ait yolcu treni, bayraklarla ve balonlarla süslenerek Ankara'dan yola çıktı.

Merkeze yakın Germece durağında öğrencileri alan tren, Çankırı Gar'ına ulaşmak üzere yoluna devam etti. Tren ile seyahat etmenin heyecanını yaşayan minik öğrencilere, "Cumhuriyet Treni Çankırı'da" hatıra tren bileti dağıtıldı.

Çankırı Garı'nda bekleyen öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet Treni'ni ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Trenin gara ulaşmasının ardından "100. Yılda Demiryolları" adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.

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Çankırı tren sergi

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