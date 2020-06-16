YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. 100. Yıl Gençlik Merkezi spor tesisleri baştan sona yenilendi

100. Yıl Gençlik Merkezi spor tesisleri baştan sona yenilendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan şehre kazandırılması planlanan 30 yeni spor tesisinin çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mevcut tesislerde de yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan şehre kazandırılması planlanan 30 yeni spor tesisinin çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mevcut tesislerde de yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, 100. Yıl Mahallesi Gençlik Merkezi’nde bulunan, uzun yıllar kullanılmaktan dolayı bakımsız kalan ve tehlike oluşturmaya başlayan spor tesislerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tesislerin Temmuz ayında sporseverlerin kullanımına sunulması bekleniyor.
Kapalı tenis kortunun zemininin ve tentesinin yenilenmesi, halı sahanın boyutları büyütülerek yeniden inşa edilmesi, açık tenis kortunun üzerinin kapatılarak basketbol, voleybol, hentbol ve tenis oynanabilecek şekilde çok amaçlı kapalı spor sahasına dönüştürülmesi ve kafeterya ile soyunma odalarının yenilenmesini kapsayan çalışmalar son aşamaya geldi. Kısa süre içinde bitirilecek olan yenileme çalışmaları ile her hava koşulunda birçok spor aktivitesinin yapılabileceği spor tesisleri Süleymanpaşa’ya kazandırılmış olacak.
“Temmuz’da gençlerimize tesislerin kapılarını açacağız”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “100. yıl Mahallemizde bulunan Gençlik Merkezimizin spor tesisleri komple yenilendi. Tenis kortumuzun yanı sıra çok amaçlı spor sahamızı basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sporları için uygun hale getirdik. Spor kompleksimiz içine, standartlara yakın ölçülerde kazandırdığımız futbol sahamızı da, genç kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşallah Temmuz ayı ile birlikte Süleymanpaşa’mızın sportmen gençlerimize tesislerimizin kapılarını açacağız. Yılsonuna kadar yaklaşık 30 yeni spor alanını daha şehrimize kazandıracağımızın müjdesini de bugünden verelim. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:30
Öğle
13:16
İkindi
17:15
Akşam
20:51
Yatsı
22:42

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

İnan Eczanesi
Kapakli
Vera Eczanesi
Corlu
Nuray Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Bilir Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Şafak Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Kadın Sığınma Evi Tamamlandı

Kadın Sığınma Evi Tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.