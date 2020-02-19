YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 100. Yıl Kırsal Mahalle Spor Şenlikleri başladı

100. Yıl Kırsal Mahalle Spor Şenlikleri başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisanın yüzüncü yılında yüz etkinlik projesi kapsamında yapılan 100.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisanın yüzüncü yılında yüz etkinlik projesi kapsamında yapılan 100. Yıl Kırsal Mahalle Spor Şenlikleri Çiftlik İlköğretim Okulu’nda başladı.
18 Şubatta gerçekleştirilen Şenliklerde çocuklara Muğla Büyükşehir Belediyesi Antrenörleri ve SOGEM gönüllüsü gençlerin katılımıyla müzik eşliğinde spor, yüz boyama, origami, halk oyunu ve masa tenisi top savaşı yaptırıldı.
Şenlikte gönüllerince eğlenen çocuklara Origami etkinliğinde kendi yaptıkları ürünlerle Muğla Büyükşehir Belediyesi promosyonları hediye olarak verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar

Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar

Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha

Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişatı durduramıyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişatı durduramıyor

Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı

Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı

Muğla Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:45
Öğle
13:25
İkindi
16:28
Akşam
18:56
Yatsı
20:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Azim Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.