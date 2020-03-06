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100. yıl Satranç Turnuvasında çekişme

MALATYA HABERLERİ  | 06.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Malatya’da düzenlenen 100.

100. yıl Satranç Turnuvasında çekişme

Malatya’da düzenlenen 100. yıl Satranç Turnuvası’nda çekişme yaşanırken, Cemre Özdemir Malatya birincisi olup, Türkiye finallerinde Malatya’yı temsil etme hakkı kazandı.
23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yıl dönümü dolayısı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören yatılı ve burslu öğrenciler arasında 100. yıl Satranç Turnuvası düzenlendi.
Malatya Çok Amaçlı Spor salonunda yapılan satranç turnuvası sonucunda birinciliği, Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Öğrencisi Cemre Özdemir elde ederek, İstanbul’da yapılacak olan Türkiye finallerinde Malatya’yı temsil etme hakkı kazandı.
Çekişmeli geçen 100. yıl Satranç Turnuvası’nda birinci olup Türkiye finallerinde Malatya’yı temsil etme hakkı kazanan Cemre Özdemir isimli öğrenciye hediyeler verildi.

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