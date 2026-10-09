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Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Güllü” olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti.

Sanatçının ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yer aldı. İki celsenin görüldüğü davada bugün karar çıktı.

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı 1

Hakkında “Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istenen Tuğyan Ülkem Gülter'inn cezası belli oldu.

Gülter, “Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülter, kararı duymasının ardından ağlamaya başladı.

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı 2

"MALKATA'YI AÇALIM ÖYLE OYNASIN"
Davanın ikinci celsesi bugün görüldü ve davanın tek sanığı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıktı.

Güllü’nün kardeşi Kader Tut’un avukatları, olay gecesine ait kamera görüntülerini mahkeme heyetine sundu. Avukatlar, raporu sunarken şöyle savunma yaptı:

“Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan'ın Sultan'a 'Şişt, şişt, Malkata’yı açalım öyle oynasın’ dediği, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra 'Aç, aç, aç' diye seslendiği ortaya çıkıyor. Sanık burada Sultan ile birlikte hareket etmiştir. Sultan'ın tanık değil, sanık olması gerekmektedir. Sultan ifadesinde doğruyu söylüyor ancak eksik söylüyor. Biz sanığın 'Üst soya karşı kasten planlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını, Sultan'ın da yargılanmasını talep ediyoruz.”

Tuğyan Ülkem Gülter'in duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı 3

“DUVARLARI TUTUNARAK YÜRÜYORDU”

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları ise ilgili iddiaya şöyle yanıt verdi:

“Videolara bakarsanız, Güllü'nün duvarları tutarak yürüdüğünü, alkol içerken gözlük takmadığı ve olay anında da gözlük takmadığı görülmüştür. Zemin de bir kayganlaştırıcı gözükmese zeminin kendisi kaygan bir madde.”

“DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRSEM TUTARDIM”

Gülter, mahkemenin verdiği aranın ardından sanık kürsüsüne çıkarak savunmasına başladı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Gülter, annesinin düştüğünü görmediğini iddia edip “Görsem tutardım. Her anne kız arasında tartışma olsa da sırtımı yasladığım arkadaşımı kaybettim.” dedi.

Gülter, ifadesine devam ederken ağlayarak “Sultan neden iftira attı anlamıyorum. Sultan'ın hep yanındaydım, her zaman yan yanaydık. Korkarak ifade verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

“İFTİRAYA UĞRADIĞIMA İNANIYORUM”

Kamuoyunda “anne katili” olarak adının geçtiğini ve annesi yüzünden saçını boyattığının ifade edildiğini ileri süren Gülter, şöyle devam etti:

“Ne kadar ağır tahmin bile edemezsiniz. İftiraya uğradığıma inanıyorum. İnsanın kendi vicdanını susturmasına yetmez. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız. Annemi lekelediler. Kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum.”

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Güllü
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