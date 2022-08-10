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100. Yıl Tırmanma Yarışı, hafta sonu Kütahya'da yapılacak

10.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

100. Yıl Tırmanma Yarışı, hafta sonu Kütahya'da yapılacak

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı 100. Yıl Tırmanma Yarışı, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında hafta sonu Kütahya'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 13-14 Ağustos tarihlerinde Frigya Spor Kulübü (FSK) tarafından organize edilecek yarışlar, Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesinin destekleriyle, NG Kütahya Seramik sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Sezonun 4. tırmanma yarışında 4 ayrı kategoride 20 sporcu mücadele edecek.

Kütahya'da düzenlenecek ilk otomobil sporları etkinliği olacak yarışlar için 13 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da tarihi Germiyan Sokağı'nda seremonik start gerçekleştirilecek.

Sporcular, 14 Ağustos Pazar günü ise saat 13.00'te başlayacak ana yarışta, 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar yolunu 3 kez kat edecek.

Organizasyon, Kütahya Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

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