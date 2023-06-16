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100 yıllık hastane çürümeye terk edildi

16.06.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaklaşık 100 sene önce kurulan Pertevniyal Hastanesi çürümeye terk edildi.

Yıllardır restore edilmeyi bekleyen hastane, madde bağımlısı şahıslar yüzünden çevresine tehlike saçmaya başladı.

1925 yılında dönemin Belediye Başkanı Kaşif Acar’ın girişimleri, Pertevniyal Vakfı yardımıyla yapılan, 1932 yılında tamamlanarak hizmete açılan hastane, çürümeye terk edildi.

1956 yılına kadar belediye bünyesinde hizmet veren hastane, bu tarihte Sağlık Bakanlığına devredildi. Son adıyla ’Dr. Mustafa Güven Karahan Devlet Hastanesi’ adıyla hizmet veren hastane, yeni yerine taşındıktan sonra 13 yıl içinde bakımsızlıktan harabeye döndü ve uyuşturucu kullananların yuvası oldu. Hastanenin sağlam olarak sadece İznik çinileri ve “Pertevniyal Bandırma Hastanesi” yazısı kaldı.

13 YILDIR RESTORASYON BEKLİYOR

2019 yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine devri sağlanan Pertevniyal Hastanesinin restorasyon çalışmasının yapılmasına bir türlü başlanamadı ve tarihi bina çürümeye terk edildi. 2020 yılında BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından binanın bir bölümünün üniversite tarafından kullanılacağı, kalan bölümünün ise kent müzesine dönüştürüleceği belirtilmişti.

30 Mart 2021 tarihinde Bandırma Pertevniyal Hastanesi başta olmak üzere çeşitli isimler altında kente hizmet eden tarihi bina ve çevresinin restore edilmesi için protokol imzalanmıştı. Onyedi Eylül Üniversitesine ait olan Pertevniyal Hastanesinin restorasyon çalışmasının yapılması için Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi ve Onyedi Eylül Üniversitesi arasında protokol imzalandı. İmza törenine dönemin Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir katılmıştı.

13 YILDIR RESTORASYON BEKLEYEN TARİHİ BİNA UNUTULDU VE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şubesi Başkanı Gültekin Mutlu, "Hepinizin bildiği gibi Pertevniyal Hastanesi 1925 yılında dönemin belediye başkanı Kaşif Acar tarafından Pertevniyal Vakfı adına gönderilen parayla yaptırılmıştır. 1932’den 2010’a kadar hizmet veren tarihi hastane yeni hastane binasının yapılmasıyla boşaltılmış ve çürümeye bırakılmıştır. Binanın bu durumuna tepki gösteren duyarlı vatandaşlarımızın tepkisi ve uyarısı üzerine binanın restorasyonu zaman zaman gündeme gelmiştir. 2019 yılı Haziran ayında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine tahsis edilen bina için gerekli çalışmalar başlatılıyor denilmesine karşın hiçbir çalışmanın yapılmadığı da ortadadır.
Bandırma Belediyesi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olmak üzere; Bandırma’nın ekonomik büyümesi ve gelişmesiyle ilgili faaliyetler sürdüren, bu kente karşı sorumlulukları bulunan BANSİAD, Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Borsası ve MÜSİAD gibi ilgili kurumlardan ve yetkili kişilerinden görmediğimizin de altını çizmek istiyoruz. Bu arada binanın tahsis edildiği Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden aldığımız bilgiye göre tarihi binanın restorasyonu için yakın gelecekte herhangi bir çalışmanın yapılmayacağı bilgisini de üzülerek öğrendik. Kentleri var eden, yaşanılır kılan tarihi dokulardır. Bu kültürel varlıklar kente kimlik kazandırdıkları gibi kentleri diğerlerinden ayırırlar. Bu kentlerde yaşayan insanlar da bu varlıklardan etkilenir, onlarla bağ kurar ve kendileri de bu kent kimliğin bir parçası olurlar. Bu kent kültürüne sahip insanların yapacağı şey de kendilerine kentlilik bilinci kazandıran bu tarihi varlıklara sahip çıkmak ve onları korumak olmalıdır. Bu bağlamda yukarıda adlarını sıraladığımız kurumların ve başkanlarının da buna uygun davranma zorunluluğu vardır. Aksi halde kurumlarının başındaki Bandırma sözcüğünün hiçbir anlamı ve değeri olamaz" dedi.

CHP’Lİ BANDIRMA BELEDİYESİ GÖREVİNİ YAPMALI

Bu kentte görev yapan yetkili bütün kamu görevlilerin aynı duyarlılık içinde olmaları gerektiğine vurgu yapan Mutlu, "Hiçbiri bana ne Pertevniyal Hastanesinden dememeli, diyemez de. Şüphesiz ki bu ve benzeri konularda Bandırma Belediyesine de önemli görevler düşmektedir. Bandırma Belediyesi konuyla ilgili etkin bir rol üstlenmeli, kurumlar arası işbirliğini sağlamalı ve binanın tahsisini üniversiteden alarak, hastaneyi yeniden yaşanılır bir yer haline getirmelidir. Sonuç olarak belirttiğimiz gibi hastane binasının kendiliğinden yıkılması beklenmeden bir an önce restorasyon çalışmalarının başlatılmasını bütün ilgililerden ve yetkililerden beklediğimizi ifade ediyor, kentin doğal ve kültürel değerlerini koruyan ve onlara sahip çıkan herkese de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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