Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı!

Divan Kurulu
Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe nasıl iyi bir ortama gelir bundan sonra? Futbolcu transferleri artık bundan sonra 100-150 milyona gidecek. Bu kulüp, onu kaldıramaz. Türkiye'de hiçbir kulüp kaldıramaz. Borçlana borçlana bir gün devlet el koyuyorum ya da sat der. Hayal değil. Ben boşuna konuşmam. Haberiniz olsun. Ben boşuna konuşmam. Öyle onu al, bunu sat... Bunun sonu yok.
Bu binaların bitmesin, bu sahaların bitmesi, akademinin hayata geçmesi, 86 milyon nüfus olan bir ülkede, Avrupa'da 5 milyonuz, çocuklar gelip milli takımda oynuyor, bizden oyuncu çıkmıyor. Sebebi sahalar ve tesisler. Eğitmen yok. Biz şimdi insanlara eğitim aldıracağız ve 5 yıl Fenerbahçe'ye imza atacak. Yeni bir organizasyon yapılacak. Liyakatle insanları getireceğiz. Bundan sonra da oyuncular altyapıdan getirip oynayacağız. Başka çaresi yok, haberiniz olsun."
Divan Kurulu
Aziz Yıldırım: "2024-2025 sezonunda 21 tane transfer yapılmış. Bundan 2 sene önce 21 oyuncu transfer edilmiş. Bunların brüt maaşları, 129 milyon euro. 82 milyon euro da bonservis. 6 milyona yakın da menajerlik ücreti. Bunları lütfen aklınızda tutun. Toplam 217 milyon euro ile Fenerbahçe transferi kapatmış.
2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. Ödedikleri %40 vergi dahil, 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere yaklaşık 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Ne zaman, geçen sene eylül ayına kadar, kongreye kadar. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. 125 milyon vergiler dahil maliyeti, bonservisi 60 milyon euro, menajerler 9 milyon euro, toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, eylül ayında, geçen sene hazirandan başlayıp eylülün sonuna kadar yapılan transfer bedeli, vergiler dahil 536 milyon euro! Haydi buyrun buradan yakın, karşılığı nerede, geldiğimden beri ödüyorum!
Benim transferlerimle ilgili... 5 oyuncu aldık. Toplam 134 milyon euro brüt maaşları, 77 milyon bonservisleri, 6 milyon menajerlik ücretleridir. Toplam vergiler dahil hepsi 218 milyon euro. Zaten biz bu kadar parayı biz sponsorlarla içeriye soktuk. Biz, bizim transferleri karşılıyoruz ama öbürlerini karşılayamıyoruz. Haberiniz olsun."
Divan Kurulu
Aziz Yıldırım: "Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin.
Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı!
Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde.
Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak, soktuk da bir kısmını. Anca öyle bir kısmı hallettik.
Son durum.. Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun."
Divan Kurulu
Aziz Yıldırım: "Ben öyle uzun uzun anlatıp da konuları uzatıp 4-5'e kadar konuşayım diye konuşmayacağım. Siz de konuşmaları buna göre yapın. Arkadaşlar geldi ve raporları okudu. Dün akşam 8'de falan ben de müdahil oldum. Yeni bir kanun çıkmış, ona göre hazırlıyorlar. İstediğiniz gibi oynarsınız, önemli olan gerçek nedir bilmek, bunu bilmek. Şişirebildiğiniz kadar şişirin, gerçek değil. Tanju Bey burada gerçeği ifade etti.
Ben bir daha Divan'a gelmeyeceğim!
Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın!
Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar.
5.416 kişi buraya katılma hakkına sahip.
Kaç kişiyiz?
Ben sabah geldiğimde aldım rakamı, 318'di. Şimdi 350 kişiyiz. Ben niye geldim buraya? Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!"
Divan Kurulu
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya: "Aziz Yıldırım yönetiminin ilk 3 aylık döneminde 145 milyon Euro gelir, 133 milyon Euro gider gerçekleştirilmiş olup dönem, 12 milyon Euro gelir fazlasıyla kapatılmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra 248 milyon Euro olan net borcu, Aziz Yıldırım’ın ilk 3 aylık döneminde 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle 164 milyon Euro’ya düşmüş olup, üç ay öncesine göre 84 milyon Euro azalmıştır."
Divan Kurulu
Şekip Mosturoğlu: "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır sözü, bizim camiamızın mottusu.
Türk futbolunda mücadele ettiğimiz köhnemiş bir düzen, geçmişten bugüne anlattığımız tüm olgularıyla ortaya çıkmıştır! Mücadele etmek Fenerbahçe olarak bizim fıtratımızda vardır! Ancak önemli olan, bugüne kadar tek başımıza sürdürdüğümüz mücadelenin sonuçlandırılması, bu bozuk düzenin yıkılması gerektiğinin herkes tarafından kabul edilmesidir. Bu bozuk, köhnemiş düzenin kabul edilmesini kabul etmeksizin sadece kişilerin istifasını isteyenlerin samimiyetini sorgulayın! Onlar yıkılması gereken bozuk düzenin paydaşlarıdır! Er geç bunlar da layık oldukları kaderi yaşayacaklar, iş tuttukları ortakları gibi tarihin karanlık sayfalarına gömüleceklerdir.
Bizler Türk futbolunda sistem köhnemiş, kurumsal yapı çürümüş, isimlerin değişmesi yetmez reform şart dedikçe bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar. Ancak bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söylemlerindeki haklılığı bir kez daha hem de çok acı bir şekilde tescil edilmiştir. Tutuklu bulunan MHK Başkanı’nın kişisel tercihleriyle görev alan hakemler ligin kaderini, şampiyonları, küme düşenleri belirlemiştir! Bu soruşturmanın başka bir noktaya verilmesi de bir olasılıktır.
Bizim mücadelemiz sadece kendimiz için değil, adalet, temiz futbol ve Türk futbolunun geleceği içindir. Mücadelemiz kişilerle değil, bozuk düzene karşıdır."
Divan Kurulu
Şekip Mosturoğlu: "Binlerce TFF bağlısı ve hakemin bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği ve ceza aldıkları, UEFA'nın Türk futbolundaki olağanüstü gelişmeleri takibe alarak Türkiye'ye gözlemci kararı aldığı bu süreçte biz hep aynı noktadayız. Bizler Türk futbolunun paydaşlarının ortak menfaatleri için yeni sistem kurulması amacıyla bozuk sisteme karşı mücadele ederken, bu bozuk düzenden beslenen rakiplerimiz hala kendi küçük çıkarlarının peşinde koşmakta ve samimi olmayan açıklamalarda bulunmaktadır!
Onların TFF veya MHK ile ilgili attıkları istifa çığlıkları, mevcut adil olmayan çarkı kendi kadrolarıyla döndürmek içindir! Türk futbolunda trajik bir komedi oynanıyor dediğimizde söylemek istediğimiz budur! Bizim istediğimiz net, bu çürümüş sistemin kökten değişmesi! Şeffaflığın, denetimin ve hesap verebilirliğin Türk futbolunda eksiksiz olarak hakim olmasıdır. Güvenin kişilere değil, sisteme ve kurumlara karşı olmasıdır.
Futbolun paydaşlarının bugünkü TFF başkan ve yönetimi yerine yeni bir başkan ve yönetim arayışından öncelenmesinden vazgeçilmesi, Türk futbolunda kurumsal köklü bir değişiklik için derhal bir araya gelmesi şarttır. Bunu yapmazsak, Türk futbolu adliyelere düşmekten de UEFA denetimine girmekten de vazgeçemez!
Divan Kurulu
Şekip Mosturoğlu: "İçinde bulunduğumuz ayda, Türk futbolunda önemli gelişmelere şahit olduk. Bu gelişmeler bizim her divan kurulunda söylediğimiz konularla ilgili. Bizler bu konuları dile getirirken, rakiplerimiz bu konuların maddi gerçeklikle örtüşmediği, futbolda elde edemediğimiz şampiyonluklara bahane olarak gündeme taşıdığımızı söylüyordu. Bugünse durum çok farklı.
Bugün bizi eleştiren kişilerin, bizim o gün ısrarla dile getirdiğimiz gerçekler üzerinden söylemlerini duyuyoruz. Geçmişte geniş bir kitlenin diline pelesenk olana bir söylemi vardı; "Sen Fenerbahçe ise hakemi ve federasyonu da yeneceksin." Ne oldu, bugün ne değişti? Bugün bu konuyla ilgili sesi gür çıkanlara, bizim onlarca yıldır söylediğimiz gerçekleri bugün söylemeye başlayanlara asla inanmayın! Bunlar hiçbir şekilde samimi değiller. Bunlar ayarını bozdukları Türk futbol sisteminden nemalanlardır! Bunların amacı bu bozuk düzeni, kendilerine yakın aktörlerle doldurmak ve yine bozuk sistemden yararlanabilmektir."
Yıllardır söylediğimiz, Türk futbolunda gözümüzün trajik bir tiyatro oynanıyor sözünün ne kadar maddi büyük bir gerçekliğe dayandığı ortaya çıkmıştır! Bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar ancak bugün Fenerbahçe'nin söylemlerindeki haklılığı hem de çok acı bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Bugün Türk futbolu tarihinin en büyük kurumsal çöküşünü yaşamaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MHK Başkanı'nın ve birçok üst düzey hakem yöneticisi tutuklanmış ya da haklarında adli kontrol kararı verilmiş olması, yıllardır karşı karşıya olduğumuz organize yapının adli olarak da ortaya çıkartılması mahiyetindedir."
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