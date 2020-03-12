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100’üncü yılda minik ellerden büyük fikirler

MUĞLA HABERLERİ  | 12.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) gönüllüsü gençler Düşünme Tasarım ve Beceri Atölyesiyle 100.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) gönüllüsü gençler Düşünme Tasarım ve Beceri Atölyesiyle 100. yılı etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.
11 Mart’ta Nazmi Zehra İyibilir İlköğretim Okulu ana sınıfından öğrencilerle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler atık şişe kapaklarından çeşitli figürler elde etti. Öğrenciler, SOGEM gönüllüsü gençler eşliğinde atık şişe kapakları ile resim tamamlamanın yanı sıra kendi çizdikleri resimleri de tasarlayıp kapakları yapıştırarak etkinliği tamamladı. Okul öncesi öğrencilerinin el becerilerinin gelişimine katkı sağlama ve geri dönüşümle ilgili farkındalıklarını artırma adına yapılan etkinlik sonunda öğrenciler kendi yaptıkları ürünleri kendilerine hediye etti.

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