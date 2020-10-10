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10.10 Balıkesirliler günü kutlanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.10.2020 13:26 | Son Güncelleme

İlk olarak 10.10.2010 yılında kutlanmaya başlayan ’Dünya Balıkesirliler günü’ çeşitli mesajlaşmalar ile kutlanıyor.

10.10 Balıkesirliler günü kutlanıyor

İlk olarak 10.10.2010 yılında kutlanmaya başlayan ’Dünya Balıkesirliler günü’ çeşitli mesajlaşmalar ile kutlanıyor. Balıkesir Dernekler Federasyonu (BALDEF) bir kutlama mesajı yayımladı
Her yılın 10’ncu ayının 10’ncu gününde kutlanan Dünya Balıkesirliler Günü münasebeti ile Balıkesir Dernekler Federasyonu (BALDEF) bir mesaj yayımladı. Federasyon adına Dernek Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan imzası ile yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. "Kuva-i Milliyenin Başkenti Balıkesir’imizin ve tüm değerli hemşerilerimizin 10.10.2020 Dünya Balıkesirliler gününü kutlarız. Federasyonumuzda yer alan tüm derneklerimiz ,bizden desteğini esirgemeyen tüm hemşerilerimiz , siyasi partilerimiz ve mülki makamlarımızla birlik içerisinde Balıkesir’imizi ve Balıkesirli hemşerilerimizi çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz . Verilen emeklerin , gösterilen çabaların boşa çıkmayacağına inancımız tamdır.
Kuva-i Milliye ruhuyla , tarihten gelen misyonumuzun ağırlığının farkında olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz . Balıkesir’in ve Balıkesirlilerin bu tarihi misyonu, ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşu ve Cumhuriyet’imizin kuruluşunda ki emekleri nedeniyle “İstiklal Madalyası” alması gerektiğine inanıyoruz . Bu konuda ki çabalarımızı her platform ve mercii de sürdürmeye devam edeceğiz. Tarih yazandan ziyade tarihi yapan şehrimiz STK larımız güçlendikçe eminiz ki hakkettiği yere gelecektir" açıklaması yapıldı.

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