102 yaşındaki şehit babasından sağlık için "yürüyüş" tavsiyesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 102 yaşında olmasına rağmen ihtiyaçlarını kendisi karşılayan şehit babası Mehmet Fidanboy, sağlığını gençliğinden beri yürümeyi çok sevmesine borçlu olduğunu belirtti.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğini ziyaret eden Fidanboy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Şevket Fidanboy'u 1994 yılında kendisinin de 4 yıl askerlik yaptığı Van'da şehit verdiğini ifade etti.

Haftanın belli günlerinde derneğe gelerek vakit geçirdiğini belirten Fidanboy, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı kalmasını gençlik yıllarından itibaren sürekli yürümesine borçlu olduğunu söyledi.

Gençliğinde Kırşehir merkeze bağlı Irmak Bucağı bölgesindeki 4-5 köyde yıllarca berberlik yaptıktan sonra 1950 yılında Ankara'da PTT'de işe girdiğini ve buradan emekli olduğunu dile getiren Mehmet Fidanboy, daha sonra Kırşehir'e döndüğünü aktardı.

Pazar ve market alışverişini kızı ile birlikte yaptığını, eş dost ziyaretleriyle günlerini geçirdiğini anlatan Mehmet Fidanboy, gençliğinden itibaren en büyük hobisinin yürümek olduğunu ifade etti.