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1034 daire ve 60 dükkan hak sahiplerine teslim edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.12.2020 12:13 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 1034 daire 2020 yılında hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.
Kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerdeki riskli yapıların yıkılarak yerlerine sosyal donatıları ile son derece modern ve yaşanılabilir konutlar inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi’de mahalleleri yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükselterek huzur içerisinde güvenle ikamet edecekleri mekânlar oluşturuyoruz. Belediyemizce yapımı tamamlanan daireler ile vatandaşlara birer daire değil yaşanabilir birer mekân ve çevre veriyoruz. Kentsel dönüşüm ile ailelerin sosyal yaşam kalitesini de artırıyoruz. 2020 yılında Kazım Karabekir, Küçükali ve Anbar Mahallelerimizde toplam 1034 daire ve 60 dükkânı hak sahiplerine teslim ettik. Şu anda sadece 16 blok 760 daire yapımı devam etmektedir. İnşallah onlarda tamamlayıp teslim edeceğiz.” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, 2021 yılı sonunda tüm mahallelerdeki inşaatların tamamlanacağını ve kentsel döşümün tamamlanarak yenilenen mahallelerinin birer prestij ve huzur semtleri olarak anılacağını söyledi.

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