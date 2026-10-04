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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevinden ayrılmayacağını belirtti. Türk futbolunun geçmişindeki sorunların üzerine yıkılamayacağını vurgulayan Hacıosmanoğlu, temiz futbol mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt
Emre Şen

Türk futbolunu sarsan hakem soruşturmaları ve yaşanan krizlerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tavrı merak edilirken yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu.

"VAZGEÇMEYECEĞİM"

"İstifa edecek misiniz?" sorusuna net bir dille yanıt veren TFF Başkanı, görevde kalacağını ve mücadeleden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

"TÜRK FUTBOLUNUN 30 YILLIK PİSLİĞİNİ BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ"

İstifa iddialarını kesin bir şekilde yalanlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere ve suçlamalara sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, istifa etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."

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tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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