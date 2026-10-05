Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Ağır Roman, Ah Belinda, Arabesk, İffet gibi filmlerle hafızalara kazınan Müjde Ar uzun süredir ekrandan uzak yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kazayla gündeme gelen ve sağlık durumu iyi olan Müjde Ar Bodrum-İstanbul arasında mekik dokuyor.

Yazı genellikle Bodrum'da geçiren usta oyuncu İstanbul'a dönüş yaptı. Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Müjde Ar, televizyonu tamamen hayatından çıkardığını söyledi.

Olcay Ünal Sert’e konuşan Ar, “Televizyonu salondan kaldırdım. Ben dizi dahil hiçbir şey izlemiyordum, hoş memlekette izlenecek iyi haber de kalmadı, torunlarımın da oraya gözü kaysın istemedim” dedi.

Öte yandan Müjde Ar, efsanevi söz yazarı annesi Aysel Gürel'in hayatının konu edileceği filmin senaryo çalışmalarına devam ediyor.