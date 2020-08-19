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104 araç 650 personel ile dev denetim

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 104 araç ve 650 personel ile gıda denetimine çıktı.Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda denetimi sürüyor.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 104 araç ve 650 personel ile gıda denetimine çıktı.
Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda denetimi sürüyor. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı 650 personel, 104 araçla iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Müdürlük toplam 4 bin 617 işletmede denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan işyeri işletmecilerini sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

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