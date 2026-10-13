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Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden katılmadı? "İçimden gelmedi"

2 Nisan 2026'da hayatını kaybeden Yurdagül Eken'in cenazesinde oğulları yer almamıştı. Mehmet Ali Erbil aylar sonra annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı.

Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden katılmadı? "İçimden gelmedi"

Mehmet Ali Erbil’in annesi Yurdagül Eken yaşlılığa bağlı sağlık problemleri nedeniyle Nisan 2026'da hayatını kaybetti. İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Yurdagül Eken'in cenazesine oğlu Mehmet Ali Erbil katılmadı.

Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine katılmama kararının sebebini aylar sonra açıkladı.

"Anneme hakkımı helal ettim" diyen Erbil "Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi" dedi. Erbil devamında şunları söyledi:

Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden katılmadı? "İçimden gelmedi" 1

"O bir ukte kaldı yani o çocukluğumdan bugünüme kadar... Ve ben yine de evlatlık görevlerimi sonuna kadar yaptım. Maaş bağladım, o üvey pedere bile maaş bağladım. Bana o kadar çektiren adama."

Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden katılmadı? "İçimden gelmedi" 2

"SEVEMEDİM ANNEMİ"

Mehmet Ali Erbil daha önceki açıklamasında, “Sevemedim annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki, sevemedim asla! Bizi üvey babaya ezdirdiği için!” ifadelerini kullanmıştı.

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Mehmet Ali Erbil
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