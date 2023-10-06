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104 şüphelinin yakalandığı operasyondan çarpıcı detaylar: Uyuşturucu ticaretinde şifreli kelimeler kullanılmış

06.10.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik dün yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan ve 104 şüphelinin yakalandığı operasyonda, torbacıların bazılarının motosikletle uyuşturucu servisi yaptığı tespit edildi.

Operasyon, önceki gün İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik gerçekleştirilmiş, çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda 104 şüphelinin tümü gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından duyurulan operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. 100’ün üzerinde torbacı ve sokak satıcısı zehir tacirinin yakalandığı operasyonda yapılan aramalarda 3 kilo 602 kilo sentetik kannabinoid, 135 gram skunk, 59 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 755 gram sentetik ecza, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 50 mermi, 2 kuru sıkı tabanca ve 50 bin lira para ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE ŞİFRELİ DİYALOGLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu tüccarlarının, narkotik madde pazarladıkları kişilerle şifreli mesajlaşmalar ve görüşmeler yaptıkları ortaya çıktı. Yapılan takiplerde uyuşturucu isteyen bazı bağımlıların, “4 kasa domates gönderir misin?”, “5.5 metre kumaş ayarlar mısın?”, “Yemek yemeğe yanına geleceğim”, “Eşofmanla ayakkabımı hazırladın mı?” gibi ifadeler kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının da motosikletle uyuşturucu dağıtımı yaptıkları anlaşıldı. Yakalanan 104 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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