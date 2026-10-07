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Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için ara transferde dünya yıldızı bir stoperi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların listesinde Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Virgil van Dijk yer alırken, İlkay Gündoğan bu transferde önemli rol oynayacak. İşte detaylar...

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek
Cevdet Berker İşleyen
Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
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Galatasaray, savunma hattındaki sorunlara çözüm bulmak için ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Takım savunmasında ve bazı oyuncuların bireysel performanslarında yaşanan düşüş, teknik ekibi harekete geçirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında savunma bölgesine yapılacak takviyeyi öncelikli gündem maddelerinden biri olarak belirledi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine dünya futbolunun önemli stoperlerinden biri girdi.

GÜNDEMDEKİ İSİM VAN DIJK

Galatasaray dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek 1

Galatasaray'ın transfer listesinde Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'ın yer aldığı belirtildi. 35 yaşındaki Hollandalı savunmacının sezon sonunda İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek.

Tecrübesi ve liderlik özellikleriyle öne çıkan Van Dijk'ın savunma hattına önemli bir katkı sağlayabileceği değerlendirilirken, sarı-kırmızılıların transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi.

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE

Galatasaray dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek 2

Transfer ihtimalini dikkat çekici hale getiren detay ise İlkay Gündoğan bağlantısı oldu. İddiaya göre İlkay Gündoğan ile Virgil van Dijk aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor.

Galatasaray'ın bu bağlantının da etkisiyle Hollandalı yıldızın transfer sürecinde avantaj sağlamayı hedeflediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde savunmaya yapacağı hamlenin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

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