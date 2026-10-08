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Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Başkalarının Hayatı dizisi çalıntı mı? Usta senarist kendini tutamadı

Star TV’nin yeni dizisi “Başkalarının Hayatı”, henüz ekran macerasının üçüncü bölümünde intihal iddiasıyla gündeme geldi. Ay Yapım imzalı diziyle ilgili dikkat çeken iddia, usta senarist Nuran Devres’ten geldi.

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Başkalarının Hayatı dizisi çalıntı mı? Usta senarist kendini tutamadı
Öznur Yaslı İkier

“Kara Melek”, “Kırık Ayna”, “Marziya” ve “Melekler Adası” gibi birçok unutulmaz yapımın senaristi Nuran Devres, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı “Başkalarının Hayatı” dizisiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Ekran serüvenine iki hafta önce başlayan dizinin temel hikâyesinin, Devres’in senaryosunu kaleme aldığı 1997 yapımı “Kara Melek” ile benzerlik taşıdığını öne sürdü.

“Başkalarının Hayatı” dizisinin başta Meksika yapımı “Rubi” dizisinden esinlendiği gündeme gelse de aslında İngiliz yazar William Makepeace Thackeray’in “Vanity Fair” adlı romanından uyarlandığı açıklanmıştı.

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Başkalarının Hayatı dizisi çalıntı mı? Usta senarist kendini tutamadı 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; intihal iddiasıyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatacağını dile getiren Nuran Devres, “Başkalarının Hayatı çok güzel bir dizi… Çok güzel çekiliyor ama izledikçe Kara Melek’e benzemeye başladığını gördüm. Gelen seyirci yorumları da bu yönde… Kök hikâyesi ve gelişimi Kara Melek’e benziyor. Hatta benzemenin de ötesinde aynı… Bir uyarlama olduğu söyleniyor. Ancak Kara Melek, bahsedilen diziden 4,5 yıl önce yayınlandı. Önümüzdeki günlerde yasal işlemlere başlayacağız” dedi.

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Başkalarının Hayatı dizisi çalıntı mı? Usta senarist kendini tutamadı 2

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCU KADROSU:
Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosunda; Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI KONUSU NE?
Aşk, hırs ve entrikanın iç içe geçtiği sürükleyici hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanan “Başkalarının Hayatı”, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.

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Anahtar Kelimeler:
Eylül Lize Kandemir Başkalarının Hayatı dizisi
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