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104 yıllık ömründe bir padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.07.2020 13:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez vefat etti.1915 yılında Gönen’de dünyaya gelen ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapıp emekli olduktan sonra memleketinde ikamet etmeye devam eden 104 yaşındaki Kıymet Gazez hayata vedâ etti.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez vefat etti.
1915 yılında Gönen’de dünyaya gelen ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapıp emekli olduktan sonra memleketinde ikamet etmeye devam eden 104 yaşındaki Kıymet Gazez hayata vedâ etti. Uzun ömründe bir padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören Kıymet Öğretmen, ilerleyen yaşına rağmen kuvvetli hafızası ile dikkati çekiyordu. Bir asrı geride bırakan Gazez, kendisini ziyaret edenlere hatıralarını anlatmaktan büyük zevk alıyordu. 100 yaşını aşmasından dolayı İçişleri Bakanlığı’nca kendisine geçtiğimiz yıllarda hediye takdim edilen Kıymet Gazez, Gönen Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Gazez’in cenazesine Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz da katıldı. Gazez’in vasiyeti üzerine tabutuna Türk bayrağı örtülürken, baş hizasına da papatyalardan yapılmış bir çiçek buketi yerleştirildi. Kıymet Gazez, geçtiğimiz yıl 24 Kazım Öğretmenler Günü’nde İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajında meslek hayatını süsleyen hatıralarından bahsetmişti.

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