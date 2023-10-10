105 milyon liraya mal olan Göl Mahallesi Bulvarı açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Turgut Özal Bulvarı üzerindeki trafik yükünü azaltacak Göl Mahallesi Bulvarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta ilk sözü alan Çukurova Muhtarlar Birliği Başkanı ve Mahfesığmaz Mahallesi Muhtarı Kazım Tokgöz, Başkan Zeydan Karalar’ın Adana’ya, Çukurova’ya muhteşem bir eser kazandırdığını söyledi ve Çukurovalı muhtarlar adına teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin güzel işler yapmasından dolayı bazılarının kimyasının bozulduğunu söyleyerek, “Birileri halkımızla buluşturduğumuz hizmetleri başkaları yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Göl Mahallesi Bulvarı da bu hizmetlerimizden biri. Birilerinin kimyası bozulabilir ama biz halkımıza çok önemli hizmetler yapmayı sürdüreceğiz. Doğup büyüdüğümüz, canımız kadar sevdiğimiz Adana’da gece gündüz, canla başla, içten ve yorulmak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Büyük borçla devraldığımız belediyede, 2 yıl süren pandemiye, depreme rağmen bu kadar işi nasıl yaptığımızı akılları almayanlar var. 2 milyon 300 bin ton asfalt döktüğümüzü kabul edemiyorlar. Şu anda miktar 2 milyon 491 bin tona çıktı. Daha önceki dönemlerde dökülen asfalt miktarından çok daha fazlasını döküyor olmamız kimyalarını bozuyor” dedi.

Bölgedeki trafik yükü azalacak

Göl Mahallesi Bulvarı’nın, Turgut Özal Bulvarına alternatif olacağını ve bölgedeki trafik yükünü azaltacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Metropol şehirlerde trafik önemli sorun. Onun için yollar ve bulvarlar yapıyoruz. Göl Mahallesi Bulvarı kentin kuzeyindeki trafiği rahatlatacak bir hizmet. Hemşerilerimizin hizmetine açtık. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Adana’da çok sayıda yeni bulvar yaptıklarını, uzun yıllardır dokunulmayan birçok yolu da yenilediklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“İnanamadıkları 2 milyon 300 bin ton asfalt dökümü miktarını bugün itibariyle 2 milyon 491 bin tona çıkardık. Bugün D-400’de ikinci altgeçidi yapıyoruz. D 400 üzerinde bizim dışımızda hangi belediye altgeçit yaptı? Karayollarının dışında altgeçit yapmak bize nasip oldu. Karayollarının 14 ayda bitirdiği altgeçidi biz 86 günde tamamladık. İkinci altgeçidi bu ayın sonunda bitireceğiz. Öngörülemeyen nedenlerden ötürü 1 hafta 10 gün sarkabilir. Türkmenbaşı altgeçidini de yapıyoruz. Büyük miktarda yol yenileme çalışması yaptık. Köylerde neredeyse bozuk yol kalmadı. Kırsal ilçelerimizde önemli yol çalışmaları yaptık, yapıyoruz.”

MECLİSTEN BORÇ İSTEMEYE İHTİYACIMIZ KALMADI

Adana’da trafik sorunun çözümünde, onaylanması beklenen metronun ikinci etabının çok önemli rol oynayacağını belirten Başkan Karalar, “Sayın Cumhurbaşkanı onaylarsa sadece metro için borçlanma isteyeceğim. Onun dışında artık belediye meclisinden borç isteme ihtiyacımız kalmadı. Adana’yı bu seviye getirdik. Borçlanmadan 1 milyar liraya yakın iş makinesi aldık. Yollar, altgeçitler yaptık, yapıyoruz. Hiçbiri için borçlanmadık. 81 otobüs aldık, yenilerini alıyoruz. Geçmiş dönemlere kıyasla çok daha fazla işi, önemli tasarruflar gerçekleştirerek yapıyoruz” dedi.

Kent dışında 10 yıl önceki Adana’nın algısıyla, bugünkü Adana’nın algısının çok farklı olduğunu kaydeden Karalar, bazılarını Adana Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği, bazılarını büyük oranda desteklediği festivallerin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Göl Mahallesi Bulvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

