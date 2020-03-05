YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. 1080 kursiyere okuryazarlık sertifikası

1080 kursiyere okuryazarlık sertifikası

AMASYA HABERLERİ  | 05.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek sürdürülen kurslara ilişkin bilgi aldı.
Okuryazarlık Seferberliği kapsamındaki 1. ve 2. kademe okuma-yazma kursları ile yabancı dil, bilgisayar, giyim ve dekoratif el sanatları kurslarında incelemede bulunarak bilgi alan Vali Varol, bu tür kursları çok önemli bulduğunu belirterek vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Varol’a bilgiler veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan, Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Amasya genelinde 5 branşta 337 kurs açıldığını, bu kurslara 1897 vatandaşın katıldığını, kursların sonunda 129 erkek, 951 kadın toplam 1080 kursiyerin okuryazarlık sertifikası aldığını ifade etti. Müdürlük personeliyle de görüşen Vali Varol’un incelemelerinde İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Amasya Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:53
İkindi
16:04
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Amasya Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Peker Eczanesi
Merkez
Saraçoğlu Eczanesi
Merkez
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Derman Eczanesi
Merzifon
Hatipoğlu Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapıldı

14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapıldı

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.