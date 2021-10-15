11. Antalya Kitap Fuarı, 234 yayınevi ve 206 yazarın katılımıyla başladı

Bu yıl "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" temasıyla 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 234 yayınevi ve 206 yazar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın açılışında, başkanlık görevi boyunca birçok projeye imza attıklarını, kitap fuarının bugün geldiği noktadan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.​​​​​​

11. Antalya Kitap Fuarı'nın belediye eliyle yapılan Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olduğunu vurgulayan Böcek "Fuarımızı 2019 yılında 613 bin ziyaretçiyle kapatmıştık. Bu yıl da kitaplara olan ilgi inşallah, daha da artacak. Bildiğiniz gibi fuarımızın ana temasını her yıl ülke gündemine göre belirliyoruz. İlk olarak "Okumak Lazım" sloganıyla yola çıktığımız fuarımızı Türkiye tarihinin en büyük yangınını yaşadığımız bu yıl "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" ana temamızla açıyoruz." diye konuştu.

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.

