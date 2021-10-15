YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 11. Antalya Kitap Fuarı, 234 yayınevi ve 206 yazarın katılımıyla başladı

11. Antalya Kitap Fuarı, 234 yayınevi ve 206 yazarın katılımıyla başladı

15.10.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11. Antalya Kitap Fuarı, 234 yayınevi ve 206 yazarın katılımıyla başladı

Bu yıl "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" temasıyla 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 234 yayınevi ve 206 yazar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın açılışında, başkanlık görevi boyunca birçok projeye imza attıklarını, kitap fuarının bugün geldiği noktadan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.​​​​​​

11. Antalya Kitap Fuarı'nın belediye eliyle yapılan Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olduğunu vurgulayan Böcek "Fuarımızı 2019 yılında 613 bin ziyaretçiyle kapatmıştık. Bu yıl da kitaplara olan ilgi inşallah, daha da artacak. Bildiğiniz gibi fuarımızın ana temasını her yıl ülke gündemine göre belirliyoruz. İlk olarak "Okumak Lazım" sloganıyla yola çıktığımız fuarımızı Türkiye tarihinin en büyük yangınını yaşadığımız bu yıl "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" ana temamızla açıyoruz." diye konuştu.

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahili istila ettiler! Gören telefona sarıldıSahili istila ettiler! Gören telefona sarıldı
Ülke alarmda! 'Vampir' firar ettiÜlke alarmda! 'Vampir' firar etti
Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşindeAntalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
06:58
Öğle
12:48
İkindi
15:57
Akşam
18:29
Yatsı
19:43

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

İdil Eczanesi
Muratpasa
Kapsül Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
Muratpasa
Rüzgar Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Berra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.