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11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Yalnızlık" oyunu sahnelendi

30.06.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Yalnızlık" oyunu sahnelendi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali" kapsamında "Yalnızlık" oyunu sanatseverlerle buluştu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi önünde kurulan açık hava sahnesinde Kazakistan'dan Makhambet Kazak Akademik Dram Tiyatrosu "Yalnızlık" adlı oyunu sahnelendi.

Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Temirbek Muhtarov tarafından yapıldı.

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdür Alpay Aksum, AA muhabirine, bu yıl dünyadan ve Türkiye'den dört farklı tiyatroyu ağırlayan festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sanatsal faaliyetlerin olumlu olduğu belirten Aksum, "Salgın döneminde nefes almaya ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gördük. Tiyatro bu zor günlerde bize nefes oldu. Bizler her zaman tiyatroyla var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Festival sürecini de en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Aksum, oyunları açık hava sahnesinde sanatseverlerle buluşturduklarını ve çok güzel bir festival olduğunu kaydetti.

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