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11 ayda 267 ton atık giysi toplandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.12.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi tarafından ilçe geneline yerleştirilen 245 giysi atık kumbarasında yaklaşık 267 ton giyecek toplandı.

11 ayda 267 ton atık giysi toplandı

Bağcılar Belediyesi tarafından ilçe geneline yerleştirilen 245 giysi atık kumbarasında yaklaşık 267 ton giyecek toplandı. Vatandaşın bağışladığı kullanılmış giysi ve ayakkabılar bu sayede ekonomiye kazandırılıyor.
Bağcılar Belediyesi, hayata geçirdiği çeşitli uygulamalarla “Sıfır Atık Projesi”ni özverili bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2020 tarihinde ilçe genelinde 210’u vatandaşın yoğun olarak kullandığı park ve caddelere 35’i sitelere olmak üzere 245 “kullanılmış giysi, ayakkabı, çanta, tekstil ürünleri geri dönüşüm kumbarası” konuldu. Bu kumbaralara ayakkabı, çanta, elbise, perde, nevresim, aksesuar, oyuncak ve tekstil ürünleri atılıyor. Haftanın belirli günlerinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait araçlarla atıklar toplanıyor.

Yoğun ilgi görüyor
İlçe sakinlerinin giysi atık kumbaralarına olan ilgisi ilk günden itibaren her geçen gün artıyor. Kumbaraların ilk yerleştirildiği Ocak ayında elde edilen atık sayısı 8 ton iken bu sayı sadece Mart ayında 26 tona, Haziran’da ise 30 tona kadar ulaştı. Geçen 11 aylık zaman diliminde ise kumbaralardan toplam 266 ton 830 kilogram kullanılmış giysi atığı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.
Bağcılar Belediyesi’nden yapılan açıklamada; yoğun ilgi gören kampanyaya vatandaşların devam etmelerini beklediklerini, önümüzdeki yıl giysi atık kumbarası sayısının artacağı ifade edildi.

11 ayda 267 ton atık giysi toplandı

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