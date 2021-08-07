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11. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 19-28 Kasım'da yapılacak

07.08.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 19-28 Kasım'da yapılacak

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin (Bursa FotoFest) 11'incisi, "GözGöze" temasıyla 19-28 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle düzenlenen festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının durumuna göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde veya sanal ortamda yapılacak.

Konuk ülke olarak Azerbaycan'ın ağırlanacağı festivalde çalışmalarıyla yer almak isteyen fotoğrafçılar, 15 Ekim'e kadar "bursafotofest.org" üzerinden proje dosyalarını sisteme yükleyerek, başvuru yapabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin geçen yıl sanal olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Bu sene şartlar uygun olursa fiziksel olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Bizler fotoğraf tutkunlarını, fotoğraf tutkunları da Bursa FotoFest'i çok özledi. Her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir tarafından ve ülkemizin her coğrafyasından gelen fotoğrafçıları Bursa'da buluşturacağız. Festival kapsamında birçok panel, toplantı, atölye çalışmaları ve portfolyo değerlendirmeleri düzenleyeceğiz."

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