11. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde organize edilen 11. Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Elbistan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen şampiyonanın ödül töreni, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Şampiyonanın 100 kilometrelik erkekler genel klasmanını Ahmet Bayram birinci, Murat Kaya ikinci, İbrahim Kaban ise üçüncü sırada bitirdi. Kadınlar klasmanında ise Svetlana Sepeliova Kaya birinci, Yasemin Dündar ikinci, Deniz Çiçek ise üçüncü oldu.

Törende, sakatlandığı için maratonu tamamlayamayan 72 yaşındaki Muharrem Karaçizmeli'ye de en yaşlı sporcu ödülü verildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, törende yaptığı konuşmada, kent adına önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bu tür organizasyonların sadece Avrupa'da değil Türkiye'de de yapılabileceğini bir kere daha anladıklarını ifade eden Gürbüz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Maratonun birincisi Ahmet Bayram da yarışlara Manisa'nın meşhur Spil Dağı'nda antrenman yaparak hazırlandığını belirterek, "Bu yarışmaya ilk kez katıldım. Daha önce hiç 100 kilometre koşmamıştım. İlk defa koştum ve birinci oldum. Mutluyum, çok gururluyum. 1 Ekim doğum günümdü. Doğum günüm anısına 100 kilometre koşayım dedim ve ilk koşumda şampiyon oldum." diye konuştu.

Kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Svetlana Sepeliova Kaya da şampiyon olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

