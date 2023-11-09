11 gün önce kaybolan ineği sedye ile kurtarma çalışması

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Hasan Artık isimli çiftçinin 11 gün önce Nehil Sazlığında otlanan ineği kaybolmuştu. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan inek, dün bölgede hayvanlarını otlayan başkan bir vatandaş tarafından bataklığa saplanmış şekilde bulundu. Haber verilmesiyle köy sakinleri ellerine aldıkları odun ve tahtalarla Nehil Sazlığına koştu. Kamışların yoğun olduğu bölgede tahtalardan sedye yapan köylüler, bataklığa saplanan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yetersiz kalan köylülerin haber vermesi üzerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istenildi. Araçların giremediği yerde kendi imkanlarıyla sedye yaparak bitkin düşen ineği üzerine bırakan köylüler, 1 kilometrelik yolda boyları 2 metreyi geçen kamışların arasından yürüyerek, 8 saatte ineği kurtardı. İtfaiye ekiplerinin de destekleriyle kurtarılan inek, bölgeye getirilen traktörün römorkuna alınarak köye götürüldü.

İneğin sahibi Hasan Artık, kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine ve köy sakinlerine teşekkür ederek, 11 gün önce ineğinin Nehil Sazlığında kaybolduğunu söyledi. Hasan Artık, “İneğimiz bu bölgede otlandığı sırada kayboldu. Her gün aradık ama bir türlü bulamadık. Bugün ise köyün bir çobanı hayvanlarını otlandığı sırada ineğin çukurda kaldığını belirtti. Bizde hemen olayın yaşandığı yere gelerek kurtarma çalışmasına başladık. Allah şükürler olsun hala yaşıyor ama çok bitkin. Bizde su verdik, biraz da ekmek verdik. Şimdi de tahtalardan yaptığımız sedye ile kurtarıp köye götüreceğiz. Bize yardım eden itfaiye ve köy sakinlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Olayı duyar duymaz yardım etmek için bölgeye giden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise “Dedeler köyümüzde Hasan Artık çiftçimizin ineği 11 gün önce kaybolduğu ve ardında bir çobanın tarafından bulunduğu yönünde köy muhtarımızdan bana bilgi geldi. Bende olayı duyar duymaz köye geldim. Şükürler olsun çiftçimizin ineği yaşıyor, sadece bitkin düşmüş. Köyden gelen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri ile beraber bizde yardım ederek tahtalardan yapılan sedye ile zorlu bir çalışmayla bata çıka ineği 1 kilometre taşıyarak kurtardık. Bize destek veren itfaiye ekiplerine ve köy sakinlerine çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimiz için ne gerekiyorsa yapmak için çalışacağız” dedi.

