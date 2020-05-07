YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 11 Mayıs’ta açılacak erkek ve kadın kuaförlerine koruyucu malzeme desteği

11 Mayıs’ta açılacak erkek ve kadın kuaförlerine koruyucu malzeme desteği

BİLECİK HABERLERİ  | 07.05.2020 13:27 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye tarafından 11 Mayıs’ta açılacak erkek ve kadın kuaförlerine ateş ölçer, tek kullanımlık maske, dezenfektan, siperlik, beyaz medikal doktor önlüğü, tek kullanımlı havlu ve müşteri için önlük, eldiven gibi malzemeler teslim edilecek.Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Sağlık Bakanlığımızın Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan berber ve kuaförlerin Türkiye’de ve ilçemizde normalleşmeye doğru gidilmesi sonucu 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmete başlayacak olmaları nedeniyle ilçemizdeki berber ve kuaför temsilcileri ile bir araya geldik.

11 Mayıs’ta açılacak erkek ve kadın kuaförlerine koruyucu malzeme desteği

Osmaneli Belediye tarafından 11 Mayıs’ta açılacak erkek ve kadın kuaförlerine ateş ölçer, tek kullanımlık maske, dezenfektan, siperlik, beyaz medikal doktor önlüğü, tek kullanımlı havlu ve müşteri için önlük, eldiven gibi malzemeler teslim edilecek.
Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Sağlık Bakanlığımızın Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan berber ve kuaförlerin Türkiye’de ve ilçemizde normalleşmeye doğru gidilmesi sonucu 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmete başlayacak olmaları nedeniyle ilçemizdeki berber ve kuaför temsilcileri ile bir araya geldik. Öncelikle değerli esnaf kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kapalı oldukları sürede kurallara uyarak büyük fedakarlık yapan erkek berber ve kuaförlere ve kadın kuaförlere Osmaneli Belediyesi olarak her türlü desteği yapacağız. Berber ve kuaförler için açılış şartı olarak istenen ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli olan ateş ölçer, tek kullanımlık maske, dezenfektan, siperlik, beyaz medikal doktor önlüğü, tek kullanımlı havlu ve müşteri için önlük,eldiven gibi malzemelerin tümü belediyemizce karşılanarak berber ve kuaförlerimize teslim edilecek. İçinde bulunduğumuz süreçte berber ve kuaförlerin değerini bir kez daha ortaya koydu. En azından 11 Mayıstan sonra aynaya bakarken daha güzel bir yüzle mutlu olacağız. Tabii ki Osmaneli olarak Türkiye’deki uygulamalara paralel Korona virüse karşı büyük mücadele verdik. Allah’a şükür şu an Türkiye ortalamasının da altına indik. Ancak bu bizi asla gevşetmeyecek. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı ve yayınlayacağı kurallara harfiyen uyacağız. Osmaneli halkı sosyal mesafeye uyarak doğayla ve güzelliklerle tekrar çok yakında buluşacak. Kurallara uyan Osmaneli halkına tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Bilecik Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:46
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:08
Yatsı
21:41

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.