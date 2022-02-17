YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "11. Sarıyer TiyatrOda Şenliği" 23 Şubat'ta başlayacak

"11. Sarıyer TiyatrOda Şenliği" 23 Şubat'ta başlayacak

17.02.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"11. Sarıyer TiyatrOda Şenliği" 23 Şubat'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Sarıyer Belediye Tiyatrosunun düzenlediği "Sarıyer TiyatrOda Şenliği" bu yıl 11. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı oyunlara ev sahipliği yapacak şenlik, 23 Şubat'ta başlayacak ve 27 Mart'a kadar devam edecek.

Şenlikte 16 oyun, Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi ve Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde (BKSM) ücretsiz sahnelenecek.

Aralarında Müjdat Gezen, Erdal Özyağcılar, Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Berna Laçin, Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü, Melis Birkan, Caner Cindoruk, Burak Tamdoğan, Çiçek Dilligil, Algı Eke, Deniz Öztürk ve Mahir İpek'in bulunduğu birçok sanatçı şenliğe konuk olacak.

Şenlik programı kapsamında 23 Şubat'ta Yolcu Tiyatro'nun "Kürklü Venüs", 25 Şubat'ta Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in "Timsah Ateşi", 27 Şubat'ta Avcılar Kültür Sanat Derneğinin "Külrengi Sabahlar", 2 Mart'ta Moda Sahne'nin "Yeni Bir Şarkı", 4 Mart'ta Tiyatro Keyfi'nin "Bana Amy De", 5 Mart'ta TiyatroDEA'nın "Gabriel'in Düşü", 8 Mart'ta İBB Şehir Tiyatrolarının "Can Yeleği", 11 Mart'ta Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun "Baba Kız", 12 Mart'ta Tiyatro Yan Etki'nin "10 Saniye", 15 Mart'ta TOF İstanbul'un "Gerçek Olmasın Sakın Bu", 19 Mart'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nun "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü", 20 Mart'ta Tiyatro Martı'nın "Hoş Geldin Boyacı", 23 Mart'ta Kadıköy Halk Tiyatrosu'nun "Kusurlu Fırtına", 25 Mart'ta ELF Yapım'ın "İki Kişilik Hırgür", 26 Mart'ta Entropi Sahne Prodüksiyonu'nun "Türkland" ve 27 Mart'ta Sarıyer Belediyesinin "Cambazın Cenazesi" oyunu sahnelenecek.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Ürtikerin Kovid-19 habercisi olabileceği uyarısıÜrtikerin Kovid-19 habercisi olabileceği uyarısı
Konya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi toprağa verildiKonya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi toprağa verildi

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:23
İkindi
16:18
Akşam
18:47
Yatsı
20:07

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!

Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.