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11 suçtan aranan şahıs yakalandı

İHA İHA
08.03.2024 15:46
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Kırklareli’de 11 suçtan aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

11 suçtan aranan şahıs yakalandı

Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığınca Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde icra edilen, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 11 farklı suçtan aranan ve toplam 32 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan zanlının, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığını ihmal etme, basit yaralama, kasten yaralama, evden hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, açıktan hırsızlık ve mala zarar verme gibi 11 farklı suçtan aranması olduğu bildirildi.

Yakalanan şahıs tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

11 suçtan aranan şahıs yakalandı

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