11 yaşında kazandığı ödülün yarısını depremzedelere bağışladı

Bingöl’de bir öğrenci yarışmada kazandığı para ödülünün yarısını İzmir’deki depremzedelere bağışlayarak örnek bir davranış gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler arasında “Ev Yapımı Öyküler” projesi kapsamında yarışma düzenledi.Düzenlenen yarışmada birincilik ödülü kazanan 11 yaşındaki TOBB Cevdet Yılmaz ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Beyza Atala, 500 TL’lik ödülün yarısını örnek bir davranış sergileyerek İzmir’deki depremzedelere bağışladı.Öğrencinin gösterdiği örnek davranışından ötürü duygulanan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencinin bağışına ortak olarak yapılan bağış tutar kadar da kendisi depremzedelere destek oldu.

Öğrencileri kutlayan İl Müdürü Rahmi Güney, “İzmir’de depremden etkilenen insanların acısını yüreklerinde hisseden yavrularımızı kutluyorum. Kardeş olmanın gerekliliğini ispatladılar. Allah onlardan razı olsun. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar nasip etsin” dedi.

Ziyaret sonunda öğrencilere plaket ve hediyeleri verildi.

