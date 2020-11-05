YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. 11 yaşında kazandığı ödülün yarısını depremzedelere bağışladı

11 yaşında kazandığı ödülün yarısını depremzedelere bağışladı

BİNGÖL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:47 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir öğrenci yarışmada kazandığı para ödülünün yarısını İzmir’deki depremzedelere bağışlayarak örnek bir davranış gösterdi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler arasında “Ev Yapımı Öyküler” projesi kapsamında yarışma düzenledi.Düzenlenen yarışmada birincilik ödülü kazanan 11 yaşındaki TOBB Cevdet Yılmaz ortaokulu 6.

Bingöl’de bir öğrenci yarışmada kazandığı para ödülünün yarısını İzmir’deki depremzedelere bağışlayarak örnek bir davranış gösterdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler arasında “Ev Yapımı Öyküler” projesi kapsamında yarışma düzenledi.Düzenlenen yarışmada birincilik ödülü kazanan 11 yaşındaki TOBB Cevdet Yılmaz ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Beyza Atala, 500 TL’lik ödülün yarısını örnek bir davranış sergileyerek İzmir’deki depremzedelere bağışladı.Öğrencinin gösterdiği örnek davranışından ötürü duygulanan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencinin bağışına ortak olarak yapılan bağış tutar kadar da kendisi depremzedelere destek oldu.
Öğrencileri kutlayan İl Müdürü Rahmi Güney, “İzmir’de depremden etkilenen insanların acısını yüreklerinde hisseden yavrularımızı kutluyorum. Kardeş olmanın gerekliliğini ispatladılar. Allah onlardan razı olsun. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar nasip etsin” dedi.
Ziyaret sonunda öğrencilere plaket ve hediyeleri verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması başlatıldı
Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması başlatıldı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu
Kocaeli’nin yeni nesli hünerlerini kodlayarak gösterecek
Kocaeli’nin yeni nesli hünerlerini kodlayarak gösterecek

Bingöl Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
12:07
İkindi
14:55
Akşam
17:21
Yatsı
18:39

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.