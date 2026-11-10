Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim aynı ismi işaret etti! "Real Madrid onu alabilir"

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov, iki önemli futbol adamının da beğenisini kazandı. Fatih Terim genç yıldızın geleceğine ilişkin konuşurken, Rıdvan Dilmen'in sözleri transfer gündemini hareketlendirecek cinsten oldu.

FATİH TERİM: "DAHA İYİ OLACAK"

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Rus basınından Vestikavkaza'ya verdiği röportajda Batrakov hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Genç futbolcuyu çok beğendiğini belirten Terim, İstanbul'a ve Galatasaray'a uyum sürecinin de olumlu ilerlediğini söyledi.

Terim, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Aleksey çok yetenekli bir oyuncu, onu gerçekten beğeniyorum. Şu anda çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a, büyük bir kulübe alışıyor. Bence gelecekte şu an olduğundan daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN'DEN REAL MADRİD İDDİASI!

TV8 yorumcusu Rıdvan Dilmen de Batrakov'un performansına dikkat çekerek genç futbolcunun Galatasaray'ın yükselişindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Batrakov'un hem hücum yönüne hem de topu ayağında tutabilme becerisine vurgu yapan Dilmen, "Batrakov, Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı. Hem öne doğru oynayabilen hem de topu tutabilen bir oyuncu. Galatasaray'ın başarısındaki ve toparlanmasındaki en büyük etken Batrakov" değerlendirmesinde bulundu.

"REAL MADRİD PARAYI VERİR, ALIR"

Rus futbolcuyu büyük bir yıldız adayı olarak gördüğünü belirten Dilmen, Batrakov'un Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Dilmen, "Devre arasında 'Real Madrid, parayı verdi, aldı' diyelim, 'Real Madrid nasıl aldı?' denilmez. Yatırım yapılacak bir oyuncu. Galatasaray'ın yaptığını Real Madrid'ler, Barcelona'lar da yapar" sözleriyle dikkat çekti.

İNGİLTERE YERİNE İSPANYA'YI ÖNERDİ

Batrakov'un kariyerinde doğru tercihi yapması gerektiğini savunan Dilmen, İngiltere Premier Lig'in yüksek temposuna karşılık İspanya futbolunun genç oyuncu için daha uygun olabileceğini ifade etti.

"Ben Batrakov olsam asla İngiltere'ye gitmem. O temponun içine girmem. İspanya'da daha yumuşak ve kaliteli maçlar oluyor, seyri güzel" diyen Dilmen, genç yıldızın geleceğiyle ilgili beklentisini de ortaya koydu.

BATRAKOV'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 13 karşılaşmada görev yapan 21 yaşındaki Batrakov, 831 dakikada 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, toplam 10 gole doğrudan etki ederek sarı-kırmızılı taraftarların en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.