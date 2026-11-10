SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim aynı ismi işaret etti! "Real Madrid onu alabilir"

Galatasaray'ın sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, kısa sürede sergilediği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Rus futbolcunun yükselişi Fatih Terim ve Rıdvan Dilmen'in de gündemindeydi.

Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim aynı ismi işaret etti! "Real Madrid onu alabilir"
Burak Kavuncu

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov, iki önemli futbol adamının da beğenisini kazandı. Fatih Terim genç yıldızın geleceğine ilişkin konuşurken, Rıdvan Dilmen'in sözleri transfer gündemini hareketlendirecek cinsten oldu.

FATİH TERİM: "DAHA İYİ OLACAK"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim aynı ismi işaret etti! "Real Madrid onu alabilir" 1

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Rus basınından Vestikavkaza'ya verdiği röportajda Batrakov hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Genç futbolcuyu çok beğendiğini belirten Terim, İstanbul'a ve Galatasaray'a uyum sürecinin de olumlu ilerlediğini söyledi.

Terim, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Aleksey çok yetenekli bir oyuncu, onu gerçekten beğeniyorum. Şu anda çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a, büyük bir kulübe alışıyor. Bence gelecekte şu an olduğundan daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN'DEN REAL MADRİD İDDİASI!

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim aynı ismi işaret etti! "Real Madrid onu alabilir" 2

TV8 yorumcusu Rıdvan Dilmen de Batrakov'un performansına dikkat çekerek genç futbolcunun Galatasaray'ın yükselişindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Batrakov'un hem hücum yönüne hem de topu ayağında tutabilme becerisine vurgu yapan Dilmen, "Batrakov, Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı. Hem öne doğru oynayabilen hem de topu tutabilen bir oyuncu. Galatasaray'ın başarısındaki ve toparlanmasındaki en büyük etken Batrakov" değerlendirmesinde bulundu.

"REAL MADRİD PARAYI VERİR, ALIR"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim aynı ismi işaret etti! "Real Madrid onu alabilir" 3

Rus futbolcuyu büyük bir yıldız adayı olarak gördüğünü belirten Dilmen, Batrakov'un Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Dilmen, "Devre arasında 'Real Madrid, parayı verdi, aldı' diyelim, 'Real Madrid nasıl aldı?' denilmez. Yatırım yapılacak bir oyuncu. Galatasaray'ın yaptığını Real Madrid'ler, Barcelona'lar da yapar" sözleriyle dikkat çekti.

İNGİLTERE YERİNE İSPANYA'YI ÖNERDİ

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim aynı ismi işaret etti! "Real Madrid onu alabilir" 4

Batrakov'un kariyerinde doğru tercihi yapması gerektiğini savunan Dilmen, İngiltere Premier Lig'in yüksek temposuna karşılık İspanya futbolunun genç oyuncu için daha uygun olabileceğini ifade etti.

"Ben Batrakov olsam asla İngiltere'ye gitmem. O temponun içine girmem. İspanya'da daha yumuşak ve kaliteli maçlar oluyor, seyri güzel" diyen Dilmen, genç yıldızın geleceğiyle ilgili beklentisini de ortaya koydu.

BATRAKOV'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim aynı ismi işaret etti! "Real Madrid onu alabilir" 5

Galatasaray formasıyla 13 karşılaşmada görev yapan 21 yaşındaki Batrakov, 831 dakikada 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, toplam 10 gole doğrudan etki ederek sarı-kırmızılı taraftarların en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP Milletvekili Erbaş’tan, Osimhen'e davetMHP Milletvekili Erbaş’tan, Osimhen'e davet
Amedspor'da Gift Orban rekor bonservisle kadroya katılıyor!Amedspor'da Gift Orban rekor bonservisle kadroya katılıyor!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Rıdvan Dilmen galatasaray real madrid transfer haberleri Aleksey Batrakov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.